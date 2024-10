Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Castel San Pietro Terme si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un alternarsi di nuvole e piogge leggere. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,1°C. La probabilità di pioggia si presenterà, in particolare, nelle prime ore del mattino, con una leggera pioggia prevista. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, ma non mancheranno momenti di instabilità.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 20,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà alta, con una percentuale che si aggirerà attorno al 93%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità che varieranno tra i 1,1 km/h e i 6,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse e un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18,2°C. Le previsioni meteo indicano la possibilità di pioggia leggera, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,13 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 88%, e i venti si intensificheranno leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 14,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,7°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 39%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 1,1 km/h e i 3,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di umidità rimarrà elevata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel San Pietro Terme nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e un abbassamento dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo, poiché la variabilità climatica potrebbe portare a sorprese. La giornata di Sabato si presenterà quindi come un mix di nuvole e piogge leggere, ma con momenti di schiarita che potrebbero rendere la giornata più gradevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.3° perc. +16.4° prob. 45 % 2 SSE max 2.6 Scirocco 96 % 1023 hPa 3 cielo coperto +16.1° perc. +16.3° prob. 50 % 2.6 SO max 3.3 Libeccio 95 % 1022 hPa 6 cielo coperto +15.3° perc. +15.4° prob. 38 % 1.1 SO max 3.7 Libeccio 95 % 1022 hPa 9 cielo coperto +18.6° perc. +18.7° Assenti 2.3 NNE max 2.7 Grecale 85 % 1023 hPa 12 cielo coperto +20.4° perc. +20.6° Assenti 6.4 E max 7.9 Levante 77 % 1022 hPa 15 nubi sparse +20° perc. +20.2° prob. 31 % 9.9 E max 14.1 Levante 82 % 1021 hPa 18 pioggia leggera +16.6° perc. +16.8° 0.6 mm 3.5 ESE max 5.9 Scirocco 93 % 1022 hPa 21 nubi sparse +16.1° perc. +16.2° prob. 52 % 1.7 SO max 3.1 Libeccio 93 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:07

