Previsioni Meteo Castel Volturno: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castel Volturno di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con la presenza di nubi sparse. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco, mantenendosi stabili, mentre la sera porterà nuovamente un incremento della copertura nuvolosa.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo di Castel Volturno presenterà nubi sparse con una temperatura di +19,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 66% e la velocità del vento si attesterà attorno ai 15,4 km/h da Nord Est. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo temperature simili, che si aggireranno intorno ai 19,4°C fino alle 05:00.

La mattina si aprirà con un cielo ancora coperto, ma a partire dalle 07:00, si prevede un parziale diradamento delle nubi, con temperature che saliranno fino a +24,6°C entro le 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 9,7 km/h e 14,1 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 59%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente nuvoloso con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24,6°C. La copertura nuvolosa scenderà al 53% e il vento sarà leggero, con intensità che non supererà i 7,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà nuovamente un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +20,3°C entro le 23:00. Il vento continuerà a mantenersi leggero, con velocità che varieranno tra 4 km/h e 10,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Castel Volturno di Lunedì 21 Ottobre suggeriscono una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza particolari eventi atmosferici avversi. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una continua alternanza tra nubi sparse e cielo coperto. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze di Castel Volturno.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° prob. 20 % 15.4 NE max 24.4 Grecale 78 % 1023 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° prob. 13 % 16.5 NE max 26 Grecale 77 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19.4° perc. +19.3° prob. 6 % 15 NE max 24.3 Grecale 76 % 1024 hPa 9 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° Assenti 13.5 ENE max 19.7 Grecale 65 % 1025 hPa 12 cielo coperto +24.6° perc. +24.7° Assenti 9.7 ENE max 11.5 Grecale 59 % 1024 hPa 15 nubi sparse +23.8° perc. +23.9° prob. 1 % 5.1 SSE max 10.3 Scirocco 63 % 1024 hPa 18 nubi sparse +21.8° perc. +21.9° prob. 1 % 4 ESE max 5.5 Scirocco 72 % 1025 hPa 21 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° Assenti 6.8 ENE max 8 Grecale 73 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.