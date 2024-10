Previsioni Meteo Castel Volturno: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre, Castel Volturno si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Nella notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Durante la mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 23,6°C. Tuttavia, nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un ritorno della pioggia leggera, che continuerà anche nella sera, portando a un abbassamento delle temperature.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo completamente coperto e una temperatura di circa 20°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,9 km/h e i 7,6 km/h, proveniente principalmente da est. L’umidità si manterrà alta, intorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1017 hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche miglioreranno leggermente, con un cielo che passerà da nubi sparse a poche nuvole. La temperatura salirà fino a 23,6°C intorno a mezzogiorno, con una velocità del vento che aumenterà fino a 20,7 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 62%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo annunciano un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 16:00. La temperatura si manterrà intorno ai 22°C, ma la probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 20%. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno superare i 28 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore intensificarsi delle precipitazioni, con forti piogge attese intorno alle 20:00, quando la temperatura scenderà drasticamente a 17,2°C. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 64,2 km/h, rendendo la situazione meteorologica piuttosto instabile. L’umidità aumenterà fino a toccare l’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Castel Volturno indicano una giornata caratterizzata da un inizio relativamente sereno, seguito da un peggioramento nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un proseguimento delle condizioni instabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che continueranno a oscillare. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20° perc. +20° Assenti 5.9 E max 7.9 Levante 77 % 1017 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +19.7° Assenti 6.9 ESE max 9.1 Scirocco 79 % 1016 hPa 6 nubi sparse +19.5° perc. +19.6° Assenti 8.9 E max 10.9 Levante 79 % 1016 hPa 9 nubi sparse +22.5° perc. +22.5° Assenti 11.8 SE max 15.8 Scirocco 65 % 1016 hPa 12 nubi sparse +23.6° perc. +23.7° Assenti 20.7 SSE max 27 Scirocco 65 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.2° perc. +23.4° prob. 11 % 23.4 SSE max 28 Scirocco 70 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +22.1° perc. +22.4° 0.11 mm 18.4 SSE max 26.9 Scirocco 77 % 1011 hPa 21 pioggia moderata +18.9° perc. +18.9° 2.47 mm 19.4 SO max 27.9 Libeccio 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.