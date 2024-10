Previsioni Meteo Castel Volturno: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Castel Volturno si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutta la giornata. La copertura nuvolosa sarà costante, con una leggera possibilità di pioggia nelle prime ore del mattino. Le temperature percepite si attesteranno attorno ai 20°C durante la notte e raggiungeranno un massimo di circa 23,4°C nel primo pomeriggio. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da nord-est, con intensità che varierà tra i 4 e i 10 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà al 99%, e non si registreranno precipitazioni. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 4,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1027 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una leggera possibilità di pioggia che si manifesterà intorno alle 08:00, quando si registrerà una pioggia leggera con un accumulo di 0,12 mm. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 22,7°C entro le 10:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6-8 km/h, con una direzione prevalentemente da nord-est. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 66%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22-23°C. Non si prevedono precipitazioni, e i venti rimarranno leggeri, con velocità che potranno raggiungere i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica continuerà a oscillare intorno ai 1026 hPa.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 20°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 10-15%. I venti continueranno a essere leggeri, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel Volturno nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile prestare attenzione alle possibili piogge leggere, soprattutto nelle prime ore del giorno. La situazione meteo rimarrà stabile, con un graduale abbassamento delle temperature nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.3° perc. +20.4° Assenti 4.2 N max 4.6 Tramontana 78 % 1027 hPa 3 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° Assenti 8 NNE max 8.1 Grecale 79 % 1026 hPa 6 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° Assenti 8.5 NE max 9.3 Grecale 79 % 1027 hPa 9 cielo coperto +21.9° perc. +22° prob. 4 % 6.3 NE max 7.4 Grecale 69 % 1028 hPa 12 cielo coperto +23.4° perc. +23.5° prob. 1 % 5.9 ONO max 5.2 Maestrale 63 % 1026 hPa 15 cielo coperto +22.2° perc. +22.2° prob. 1 % 10 ONO max 9.9 Maestrale 70 % 1026 hPa 18 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° prob. 15 % 8.9 NO max 9.8 Maestrale 77 % 1026 hPa 21 cielo coperto +20.7° perc. +20.9° prob. 10 % 5.5 NNO max 6.1 Maestrale 79 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:07

