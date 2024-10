Previsioni Meteo Castel Volturno: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castel Volturno di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le temperature si manterranno gradevoli, oscillando tra +17,1°C e +21,4°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, con un incremento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. L’umidità si attesterà attorno al 70%, mentre le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità comprese tra 3,5 km/h e 10,1 km/h.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che scenderà fino a +17,1°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% alle ore 01:00. La brezza leggera accompagnerà la notte, con venti provenienti da Nord-Est.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, portando un clima sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo +21,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 7%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la mattinata particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con picchi di +21,4°C. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 63%. Non si prevedono precipitazioni, e il vento rimarrà moderato.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature in calo fino a +18,1°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 65%, mentre l’umidità continuerà a mantenersi elevata. Le condizioni di vento saranno tranquille, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel Volturno nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Domani si prevede un clima simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.7° perc. +17.6° Assenti 8.1 NNE max 7.6 Grecale 77 % 1016 hPa 3 cielo coperto +17° perc. +16.8° Assenti 8.5 NE max 8.5 Grecale 79 % 1016 hPa 6 nubi sparse +16.9° perc. +16.7° Assenti 8.4 NE max 8.5 Grecale 78 % 1017 hPa 9 cielo sereno +20.2° perc. +20° Assenti 4.5 E max 5.9 Levante 63 % 1018 hPa 12 cielo sereno +21.4° perc. +21.2° Assenti 8.1 SO max 6.2 Libeccio 61 % 1017 hPa 15 nubi sparse +20.7° perc. +20.5° Assenti 9.1 SO max 8.6 Libeccio 63 % 1017 hPa 18 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 6.5 O max 7.6 Ponente 69 % 1018 hPa 21 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° Assenti 3.5 N max 3.6 Tramontana 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:23

