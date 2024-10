Previsioni Meteo Castel Volturno: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castel Volturno di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge che si intensificheranno nelle prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si manterrà sopra il 70%. La situazione meteo continuerà a evolversi nel corso della giornata, con piogge che si protrarranno fino al pomeriggio.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19,3°C alle 23:00. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 23,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà presente, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 03:00.

La mattina si aprirà con piogge forti, a partire dalle 06:00, quando la temperatura si attesterà intorno ai 18,5°C. Le precipitazioni continueranno a essere significative, con accumuli che potranno superare i 6 mm entro le 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno all’89%. Le condizioni di pioggia moderata si protrarranno fino a metà giornata, con una leggera attenuazione prevista nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una graduale diminuzione delle precipitazioni, ma il cielo rimarrà comunque coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Le piogge si presenteranno in forma leggera, con accumuli minimi, e la probabilità di precipitazioni scenderà progressivamente.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Le piogge continueranno, ma con intensità ridotta, e si prevede che le condizioni meteo rimarranno instabili fino a notte inoltrata. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con umidità che continuerà a mantenersi alta.

In conclusione, le previsioni meteo per Castel Volturno di Venerdì 18 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un abbassamento dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.9° perc. +22° prob. 2 % 4.6 SE max 10.7 Scirocco 71 % 1019 hPa 3 pioggia leggera +21.3° perc. +21.4° 0.21 mm 8.7 ESE max 16.5 Scirocco 72 % 1017 hPa 6 forte pioggia +18.5° perc. +18.8° 6.08 mm 12.5 ENE max 14.9 Grecale 93 % 1018 hPa 9 cielo coperto +20.5° perc. +20.7° prob. 81 % 10 E max 17.1 Levante 81 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +21.4° perc. +21.6° 0.96 mm 15.3 SSE max 20.6 Scirocco 78 % 1017 hPa 15 cielo coperto +21.8° perc. +22.2° prob. 5 % 13.2 SE max 16 Scirocco 80 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +21° perc. +21.4° 0.38 mm 9.6 ESE max 12.1 Scirocco 84 % 1015 hPa 21 pioggia moderata +20.4° perc. +20.7° 3.15 mm 13.9 S max 20.6 Ostro 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:14

