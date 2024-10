Previsioni Meteo Castel Volturno: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castel Volturno di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, con punte di 22,2°C attese a mezzogiorno. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 7,7 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra l’82% e il 79%.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. Le temperature si aggireranno intorno ai 19,4°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22,1°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 91%, e il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra 4,4 km/h e 6,4 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 66%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia molto bassa.

Con l’arrivo della sera, il cielo passerà a nubi sparse, con una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 32%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità rimarrà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà sui 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castel Volturno indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima autunnale, ma senza eccessi di maltempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° Assenti 4 N max 3.6 Tramontana 82 % 1025 hPa 3 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° Assenti 6.2 NNE max 5.9 Grecale 83 % 1023 hPa 6 cielo coperto +18.6° perc. +18.7° Assenti 6.4 NE max 6.4 Grecale 81 % 1023 hPa 9 cielo coperto +21.1° perc. +21.1° Assenti 2.6 E max 2.9 Levante 70 % 1024 hPa 12 cielo coperto +22.2° perc. +22.2° prob. 2 % 7.4 OSO max 5.6 Libeccio 66 % 1023 hPa 15 cielo coperto +21.4° perc. +21.5° prob. 2 % 5.3 SO max 5.3 Libeccio 71 % 1022 hPa 18 cielo coperto +20.2° perc. +20.3° prob. 2 % 4.6 O max 5.3 Ponente 78 % 1022 hPa 21 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° prob. 3 % 2.5 NNE max 2.3 Grecale 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:05

