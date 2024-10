Previsioni Meteo Castel Volturno: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Castel Volturno per Giovedì 17 Ottobre si preannunciano caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta durante tutta la giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, oscillando tra i 22°C e i 25°C, mentre i venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,7 km/h e i 12,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene la presenza di nuvole possa limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si manterrà intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e i venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, con intensità che non supererà i 12,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 63%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, si assisterà a un leggero miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 25°C intorno alle 10:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 52%. Non si prevedono piogge, e la giornata si presenterà quindi favorevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 23,9°C alle 15:00. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo un’intensità di 6,7 km/h. Anche in questo intervallo, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 67%.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C. I venti saranno molto leggeri, con velocità che non supereranno i 6 km/h. L’umidità continuerà a crescere, portandosi fino al 71%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel Volturno nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature miti. Si prevede che il fine settimana possa portare un leggero miglioramento, con possibili schiarite, ma per ora il cielo coperto continuerà a caratterizzare le giornate. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di esposizione diretta nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Castel Volturno

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.2° perc. +22.1° Assenti 12.8 ENE max 17 Grecale 63 % 1019 hPa 3 cielo coperto +22.1° perc. +22° Assenti 8.3 NO max 8.4 Maestrale 62 % 1019 hPa 6 cielo coperto +21.8° perc. +21.7° Assenti 3.6 NNO max 3.6 Maestrale 65 % 1020 hPa 9 cielo coperto +24.4° perc. +24.3° Assenti 3.3 ESE max 3.8 Scirocco 55 % 1020 hPa 12 cielo coperto +25.2° perc. +25.2° Assenti 8.9 SSO max 8.6 Libeccio 54 % 1019 hPa 15 nubi sparse +23.9° perc. +24° Assenti 6.7 SSO max 7.7 Libeccio 62 % 1018 hPa 18 cielo coperto +22.8° perc. +22.9° Assenti 2.7 S max 3.9 Ostro 68 % 1018 hPa 21 cielo coperto +22.2° perc. +22.3° Assenti 4.4 ENE max 5.5 Grecale 71 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:16

