Previsioni Meteo Castel Volturno: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Castel Volturno indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto l’arco della giornata. Le condizioni di umidità saranno elevate, con valori che si attesteranno intorno all’80%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord e ovest, con intensità variabile. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, anche se la copertura nuvolosa potrebbe limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione fino a 19,3°C verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà intorno all’81%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 3,7 km/h e 5 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

Nella mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una percentuale di nuvole che si attesterà attorno al 98%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 70%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, con una probabilità di precipitazioni molto bassa, attorno al 2%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità di circa 9 km/h, ma continueranno a mantenere un’intensità di brezza leggera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà invariata, e la probabilità di pioggia aumenterà leggermente, ma senza previsioni di eventi significativi. I venti si faranno più evidenti, con raffiche che potranno raggiungere i 13 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castel Volturno nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature miti e umidità elevata. I venti continueranno a soffiare debolmente, rendendo le condizioni climatiche stabili. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni, anche se è consigliabile portare con sé un abbigliamento adatto per le temperature serali più fresche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +20.3° Assenti 3.7 N max 3.7 Tramontana 80 % 1027 hPa 3 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° Assenti 4.7 N max 4.7 Tramontana 81 % 1026 hPa 6 cielo coperto +19.3° perc. +19.4° Assenti 4.8 NNE max 4.7 Grecale 80 % 1027 hPa 9 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° Assenti 2.8 N max 3.7 Tramontana 71 % 1027 hPa 12 cielo coperto +22.2° perc. +22.3° Assenti 8.5 O max 9 Ponente 68 % 1026 hPa 15 cielo coperto +21.6° perc. +21.8° prob. 2 % 9.9 O max 11.7 Ponente 74 % 1025 hPa 18 cielo coperto +20.6° perc. +20.9° prob. 7 % 9.6 ONO max 11.8 Maestrale 83 % 1026 hPa 21 cielo coperto +20.3° perc. +20.6° prob. 18 % 5.6 NO max 8.1 Maestrale 84 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:06

