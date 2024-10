Previsioni Meteo Castel Volturno: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Castel Volturno indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà ancora parzialmente coperto. Nel pomeriggio, le nuvole aumenteranno, portando a un cielo quasi completamente coperto. La sera vedrà un graduale miglioramento, con un ritorno a condizioni di cielo parzialmente nuvoloso.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo di Castel Volturno prevede nubi sparse con una temperatura di +17,7°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 35%, mentre l’umidità sarà al 78%. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 93% alle 02:00, con temperature che scenderanno fino a +17,1°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Alle 08:00, la temperatura salirà a +19,2°C, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 8,9 km/h. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno intorno al 59%. Proseguendo verso le ore centrali della giornata, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di +22,5°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il meteo di Castel Volturno subirà un cambiamento significativo. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che toccherà il 99%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 21°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità salirà fino al 63%.

La sera porterà un lieve miglioramento, con il cielo che si presenterà nuovamente parzialmente nuvoloso. Alle 19:00, la temperatura sarà di +19,9°C e la copertura nuvolosa scenderà al 64%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castel Volturno mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su livelli miti e un’alternanza di momenti nuvolosi e schiarite. Martedì e mercoledì potrebbero portare condizioni simili, con la possibilità di un miglioramento verso il fine settimana. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° Assenti 8.1 NNE max 8.2 Grecale 76 % 1024 hPa 4 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° Assenti 8.2 NNE max 8.3 Grecale 70 % 1024 hPa 7 nubi sparse +17.7° perc. +17.2° Assenti 10 NE max 11.3 Grecale 64 % 1025 hPa 10 nubi sparse +21.5° perc. +21.1° Assenti 3.5 NNE max 6 Grecale 53 % 1025 hPa 13 cielo coperto +22.4° perc. +22.1° Assenti 8.2 O max 6.2 Ponente 53 % 1023 hPa 16 cielo coperto +20.3° perc. +20° Assenti 11.1 ONO max 11.8 Maestrale 62 % 1023 hPa 19 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° Assenti 7.8 NO max 8.7 Maestrale 65 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 5.8 N max 6.1 Tramontana 66 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 17:01

