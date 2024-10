Previsioni Meteo Castel Volturno: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Castel Volturno si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio notturno relativamente mite e un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio, accompagnate da venti moderati. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, ma con un abbassamento previsto nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 68%, mentre la velocità del vento sarà di circa 9 km/h proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 16%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a mantenere una certa variabilità, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a raggiungere i 23,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’83%, ma la probabilità di pioggia rimarrà contenuta. I venti si presenteranno leggeri, con una velocità di circa 7 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo subirà un cambiamento significativo. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa fino al 100%, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 14:00. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 21,8°C a 20,8°C entro le 16:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16 km/h, e la probabilità di pioggia salirà fino al 63%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 20,6°C. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità di circa 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castel Volturno indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, per Martedì 22 Ottobre, è consigliabile prepararsi a un pomeriggio piovoso e a un clima più fresco rispetto all’inizio della giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.4° perc. +20.5° prob. 16 % 9 NE max 9.5 Grecale 76 % 1026 hPa 3 poche nuvole +19.8° perc. +19.8° prob. 17 % 9.6 NE max 9.8 Grecale 78 % 1026 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° prob. 16 % 9.8 ENE max 11.4 Grecale 78 % 1026 hPa 9 nubi sparse +22.2° perc. +22.3° prob. 4 % 7.3 ENE max 8.5 Grecale 68 % 1026 hPa 12 nubi sparse +23.8° perc. +23.8° prob. 16 % 7.3 SSO max 6.7 Libeccio 63 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +21.2° perc. +21.4° 0.42 mm 12.5 SO max 14.9 Libeccio 79 % 1026 hPa 18 cielo coperto +20.8° perc. +21° prob. 71 % 6.8 NO max 7.4 Maestrale 79 % 1027 hPa 21 cielo coperto +20.7° perc. +20.9° prob. 9 % 9 NE max 9.9 Grecale 79 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:09

