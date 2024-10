Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: il bollettino per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8% e temperature intorno ai 15°C. Durante la mattina, il cielo diventerà prevalentemente nuvoloso, con una copertura del 64% e temperature che raggiungeranno i 18,4°C. Nel pomeriggio, la nuvolosità aumenterà fino al 74%, mantenendo temperature attorno ai 18,6°C. La sera porterà un leggero schiarimento, con una copertura del 14% e temperature in calo a 14,6°C. Sabato sarà caratterizzato da un cielo coperto e temperature fresche, mentre Domenica vedrà un aumento delle temperature nel pomeriggio, con valori intorno ai 20,2°C.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 8%. La temperatura si attesterà intorno ai 15°C, con una temperatura percepita di 14,7°C. La velocità del vento sarà di 6,9 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità sarà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1007 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 64%. La temperatura salirà a 18,4°C alle ore 12:00, con una temperatura percepita di 18,1°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 9,8 km/h, e la probabilità di pioggia aumenterà fino al 32%. L’umidità si manterrà attorno al 67%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere nuvoloso con una copertura nuvolosa del 74%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 18,6°C con una temperatura percepita di 18,2°C. La velocità del vento diminuirà a 6,4 km/h e la probabilità di pioggia rimarrà alta, attorno al 40%. L’umidità si manterrà attorno al 66%.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà leggermente con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 14%. La temperatura scenderà a 14,6°C alle ore 21:00, con una temperatura percepita di 14,2°C. La velocità del vento sarà di 1 km/h e non si registreranno precipitazioni. L’umidità aumenterà fino all’81%.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 9%. La temperatura si attesterà intorno ai 13,6°C, con una temperatura percepita di 13,2°C. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 0,9 km/h, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità sarà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Durante la mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% alle ore 07:00. La temperatura salirà a 15,5°C alle ore 08:00, con una temperatura percepita di 15°C. La velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 2,7 km/h, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 73%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 15,5°C con una temperatura percepita di 15,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente a 4,1 km/h. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si manterrà attorno al 77%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura scenderà a 15,2°C alle ore 21:00, con una temperatura percepita di 14,9°C. La velocità del vento sarà di 4 km/h e non si registreranno precipitazioni. L’umidità aumenterà fino al 79%.

Domenica 13 Ottobre

Nella notte di Domenica 13 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,5°C, con una temperatura percepita di 14,1°C. La velocità del vento sarà di 5,3 km/h proveniente da Ovest, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità sarà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno all’86%. La temperatura salirà a 16,2°C alle ore 08:00, con una temperatura percepita di 15,7°C. La velocità del vento sarà di 4,6 km/h e non si registreranno precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 73%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere nuvoloso con una copertura nuvolosa del 73%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 20,2°C con una temperatura percepita di 19,8°C. La velocità del vento sarà di 5,3 km/h e non si registreranno precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 60%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nuvoloso con una copertura nuvolosa del 74%. La temperatura scenderà a 15,4°C alle ore 21:00, con una temperatura percepita di 15,1°C. La velocità del vento sarà di 2,2 km/h e non si registreranno precipitazioni. L’umidità aumenterà fino al 81%.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con un Venerdì caratterizzato da un cielo prevalentemente nuvoloso e temperature miti, un Sabato coperto e fresco, e una Domenica che manterrà condizioni simili, con temperature in aumento nel pomeriggio. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le probabilità di pioggia, soprattutto nella giornata di Venerdì.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.