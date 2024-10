Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelfranco Emilia di Giovedì 31 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 19,7°C. La ventilazione sarà debole, con brezze leggere che accompagneranno la giornata.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,7°C. L’umidità sarà alta, intorno all’83%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa. Le condizioni di calma del vento, con velocità che non supereranno i 5,5 km/h, garantiranno una notte tranquilla.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore centrali, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,1°C entro le 11:00. L’umidità inizierà a scendere, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile. La brezza leggera proveniente da Ovest-Sud-Ovest contribuirà a rendere l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,7°C, mentre il vento si farà più debole, con velocità che scenderanno a 1,8 km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’aumento della nuvolosità potrebbe portare a un’atmosfera più grigia.

La sera porterà con sé un cielo parzialmente nuvoloso, con nubi sparse che si manterranno fino a tarda notte. Le temperature scenderanno lentamente, raggiungendo i 14,3°C entro le 23:00. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’85%, e la pressione atmosferica continuerà a essere stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castelfranco Emilia indicano un trend di stabilità con temperature miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che nei giorni successivi le temperature rimarranno simili, con un clima generalmente gradevole, ma è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti per possibili variazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Castelfranco Emilia

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.5° perc. +14.2° Assenti 4.9 OSO max 5.4 Libeccio 84 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.8° perc. +13.4° Assenti 5.5 OSO max 5.8 Libeccio 85 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.4° perc. +14.1° Assenti 5.2 OSO max 5.9 Libeccio 83 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.3° perc. +18° Assenti 3.6 NNO max 3.2 Maestrale 71 % 1026 hPa 13 cielo coperto +19.7° perc. +19.5° Assenti 3.2 N max 2.8 Tramontana 66 % 1024 hPa 16 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 1.8 ESE max 2.5 Scirocco 78 % 1024 hPa 19 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° Assenti 5.7 SSO max 5.5 Libeccio 84 % 1025 hPa 22 nubi sparse +14.5° perc. +14.3° Assenti 4.9 SO max 4.8 Libeccio 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:02

