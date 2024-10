Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelfranco Emilia di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con una media di circa 15,6°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con piogge che si intensificheranno nel corso della mattinata e proseguiranno fino a sera. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da nord-ovest, con raffiche che potrebbero raggiungere i 29,9 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in una copertura totale. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,9°C, con una leggera brezza proveniente da nord-ovest. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, ma non si registreranno eventi significativi.

La mattina inizierà con pioggia leggera che si intensificherà rapidamente. Le temperature rimarranno stabili attorno ai 15,8°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,5 km/h. La pioggia si presenterà con intensità crescente, con accumuli che potranno arrivare a 6,23 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni di maltempo continueranno, con pioggia moderata che persisterà fino a sera. Le temperature si manterranno attorno ai 15,5°C, e i venti diventeranno più tesi, con raffiche che potranno superare i 28 km/h. La pioggia, sebbene moderata, contribuirà a mantenere l’umidità elevata, attorno al 96%.

La sera porterà un lieve miglioramento, ma le piogge non si fermeranno del tutto. Le temperature scenderanno leggermente, rimanendo sui 15,6°C, con venti che continueranno a soffiare da nord-ovest. La pioggia leggera si presenterà intermittente, con accumuli minori rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelfranco Emilia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili. Domenica si prevede un lieve miglioramento, ma le piogge potrebbero continuare a manifestarsi. Lunedì e nei giorni successivi, le temperature potrebbero aumentare leggermente, ma la variabilità atmosferica rimarrà una costante. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Castelfranco Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.9° perc. +16° prob. 46 % 2.1 NNO max 2.8 Maestrale 94 % 1016 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +16.1° prob. 21 % 5 ONO max 8 Maestrale 95 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +15.8° perc. +16° 0.41 mm 5.1 NO max 8.4 Maestrale 96 % 1016 hPa 9 pioggia moderata +15.9° perc. +16.1° 2.81 mm 6.7 NNO max 11 Maestrale 96 % 1016 hPa 12 pioggia moderata +15.7° perc. +15.8° 3.93 mm 12.3 O max 22.8 Ponente 98 % 1015 hPa 15 pioggia moderata +15.4° perc. +15.5° 2.05 mm 15.9 NO max 29.9 Maestrale 97 % 1015 hPa 18 pioggia moderata +15.6° perc. +15.7° 1.1 mm 10.8 ONO max 28 Maestrale 96 % 1017 hPa 21 pioggia moderata +15.8° perc. +15.9° 1.23 mm 4 NNE max 23.4 Grecale 96 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:19

