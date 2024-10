Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelfranco Emilia di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando da un inizio di giornata con cielo coperto a condizioni di cielo sereno nel pomeriggio e in serata. I venti saranno leggeri e le probabilità di precipitazioni rimarranno assenti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai +11,8°C, con cielo coperto e un’umidità elevata che si manterrà attorno al 91%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da est, con velocità che non supereranno i 4,1 km/h. Con il passare delle ore, la situazione meteo non subirà significative variazioni, mantenendo un clima fresco e umido.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa +16,9°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando da nubi sparse al cielo sereno. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità comprese tra 1,9 km/h e 6,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 62%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di +17,2°C, mantenendo un clima piacevole. Le nubi sparse rimarranno presenti, ma non ci saranno precipitazioni. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità fino a 9,2 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 60%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con temperature che scenderanno a circa +12°C. Il cielo si presenterà sereno, favorendo una piacevole visione del cielo notturno. I venti saranno moderati, con velocità che si manterranno intorno ai 6,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelfranco Emilia indicano una giornata di Sabato 5 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili, rendendo l’autunno particolarmente piacevole per gli abitanti della zona.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Castelfranco Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.8° perc. +11.4° Assenti 4.1 ENE max 5.3 Grecale 91 % 1014 hPa 3 cielo coperto +11.6° perc. +11.2° Assenti 1.5 ESE max 2.3 Scirocco 90 % 1013 hPa 6 cielo coperto +11.4° perc. +11° prob. 1 % 1.9 O max 2.1 Ponente 89 % 1014 hPa 9 nubi sparse +14.6° perc. +14° prob. 1 % 2.6 NNO max 3.5 Maestrale 73 % 1015 hPa 12 nubi sparse +16.9° perc. +16.3° prob. 1 % 6.6 ENE max 6.6 Grecale 62 % 1013 hPa 15 nubi sparse +16.8° perc. +16.1° prob. 5 % 7.8 ESE max 7.2 Scirocco 60 % 1013 hPa 18 nubi sparse +13.3° perc. +12.7° prob. 5 % 8.1 ESE max 12 Scirocco 75 % 1014 hPa 21 cielo sereno +11.6° perc. +11° Assenti 6.9 SE max 10.6 Scirocco 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:43

