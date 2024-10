Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelfranco Emilia di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno fino a 14,1°C. Con l’arrivo della mattina, le nubi sparse inizieranno a farsi più presenti, ma non si prevedono precipitazioni significative. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 18,9°C nel primo pomeriggio. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,1°C.

Durante la notte, Castelfranco Emilia vivrà condizioni di cielo sereno con poche nuvole. Le temperature si manterranno attorno ai 15,2°C e la velocità del vento sarà leggera, proveniente da sud-ovest. L’umidità si attesterà intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1007 hPa. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà di nubi sparse. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 16°C alle 8:00 e i 17,7°C entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 1,3 km/h e i 7,7 km/h, con direzione est-nord-est. L’umidità si manterrà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, arrivando a 1013 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 18,9°C alle 14:00, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 74%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 63%, mentre la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno a 15,1°C entro le 21:00. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con un’umidità che aumenterà fino all’81%. La velocità del vento rimarrà bassa, con direzione est-nord-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelfranco Emilia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima complessivamente gradevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.2° perc. +14.9° prob. 4 % 6.7 SO max 9.5 Libeccio 80 % 1007 hPa 3 cielo sereno +14.1° perc. +13.8° prob. 10 % 5.4 O max 9 Ponente 85 % 1008 hPa 6 nubi sparse +14.3° perc. +14° prob. 2 % 1.3 E max 7.7 Levante 85 % 1011 hPa 9 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° prob. 3 % 6.8 E max 9 Levante 73 % 1013 hPa 12 nubi sparse +18.3° perc. +18° prob. 24 % 6.9 ENE max 7.3 Grecale 66 % 1013 hPa 15 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° prob. 32 % 5.6 ENE max 6 Grecale 63 % 1013 hPa 18 nubi sparse +16.3° perc. +15.9° prob. 32 % 4.5 E max 6.1 Levante 73 % 1015 hPa 21 nubi sparse +15.1° perc. +14.7° Assenti 2.5 ENE max 4.3 Grecale 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:33

