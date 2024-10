Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Castellammare di Stabia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio di giornata prevalentemente nuvoloso e un successivo miglioramento durante le ore centrali. Tuttavia, nel corso della sera, si assisterà a un peggioramento con l’arrivo di piogge, che si intensificheranno nella notte. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,6°C e i 25°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 40,8 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo a Castellammare di Stabia saranno caratterizzate da cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno al 76%. La brezza leggera proveniente da Est-Sud Est garantirà un clima relativamente mite, ma con una sensazione di maggiore umidità.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 25°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, passando da un 100% di nuvole a un 60% entro le ore centrali della giornata. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di circa 15,5 km/h, contribuendo a un leggero abbassamento della percezione termica.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, rendendo il clima particolarmente gradevole. Tuttavia, la situazione cambierà rapidamente nel tardo pomeriggio, quando le nuvole torneranno a coprire il cielo, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 54%.

La sera porterà un significativo cambiamento, con l’arrivo di piogge che si intensificheranno nel corso della notte. Le temperature scenderanno a 18,6°C e si registreranno piogge di diversa intensità, con picchi di 5,99 mm di precipitazioni. Il vento si presenterà fresco, con raffiche che potranno raggiungere i 47,2 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Castellammare di Stabia indicano un miglioramento temporaneo per mercoledì, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, è previsto un nuovo peggioramento per giovedì, con l’arrivo di ulteriori precipitazioni. Pertanto, si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo e di prepararsi a possibili cambiamenti climatici nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° Assenti 6.5 ESE max 6.8 Scirocco 76 % 1017 hPa 3 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° Assenti 6 ESE max 6.1 Scirocco 74 % 1016 hPa 6 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° Assenti 7.2 ESE max 7.7 Scirocco 70 % 1016 hPa 9 cielo coperto +23.5° perc. +23.3° Assenti 11.6 SE max 14.9 Scirocco 54 % 1017 hPa 12 nubi sparse +24.9° perc. +24.9° Assenti 16.5 SSE max 20.9 Scirocco 56 % 1015 hPa 15 poche nuvole +24.1° perc. +24.2° Assenti 19.2 SE max 23.5 Scirocco 62 % 1013 hPa 18 nubi sparse +23.4° perc. +23.4° prob. 1 % 16.7 SE max 24.7 Scirocco 62 % 1012 hPa 21 forte pioggia +18.6° perc. +18.8° 5.99 mm 21.2 OSO max 47.2 Libeccio 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:28

