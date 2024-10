Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Castellammare di Stabia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 20,5°C e una massima che raggiungerà i 23,9°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1 km/h e i 8,6 km/h, con direzione prevalentemente da ovest. L’umidità si attesterà attorno al 72%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 21°C. La mattina continuerà a mantenere condizioni di cielo coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 23,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si attesteranno attorno al 96-100%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22-23°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 19%. L’umidità si manterrà costante, contribuendo a un clima piuttosto umido.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto e la velocità del vento sarà molto leggera, con valori che non supereranno i 3 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 76-77%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castellammare di Stabia nei prossimi giorni non evidenzieranno cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. La situazione meteorologica suggerisce una continuità di condizioni simili, con un clima umido e temperature gradevoli, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per affrontare la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.3° perc. +21.6° Assenti 3.7 OSO max 4.9 Libeccio 81 % 1027 hPa 3 cielo coperto +20.8° perc. +21.1° Assenti 4.4 N max 5.1 Tramontana 84 % 1026 hPa 6 cielo coperto +20.6° perc. +20.9° Assenti 4.5 NE max 4.7 Grecale 82 % 1027 hPa 9 cielo coperto +22.6° perc. +22.7° Assenti 1.2 ESE max 2.7 Scirocco 71 % 1028 hPa 12 cielo coperto +23.9° perc. +24° Assenti 7.2 OSO max 5.9 Libeccio 65 % 1026 hPa 15 cielo coperto +23.2° perc. +23.3° prob. 19 % 7.8 O max 7.2 Ponente 68 % 1026 hPa 18 cielo coperto +22.4° perc. +22.6° prob. 14 % 1.8 O max 3.5 Ponente 73 % 1026 hPa 21 cielo coperto +21.8° perc. +22° Assenti 1.8 SSO max 3.1 Libeccio 76 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:06

