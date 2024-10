Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castellammare di Stabia di Venerdì 18 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente instabili. Durante la notte, il cielo sarà coperto e si registreranno temperature che si aggireranno intorno ai 23,4°C. Con l’arrivo dell’alba, le condizioni meteo non miglioreranno, poiché si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, che si manifesteranno in forma di pioggia leggera e moderata, accompagnata da una copertura nuvolosa totale.

Nel corso della mattina, le temperature scenderanno leggermente, con valori che toccheranno i 19,7°C alle 07:00. La pioggia sarà presente in modo significativo, con picchi di 4,89mm di precipitazioni alle 07:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5,6 km/h, proveniente da Nord Est, rendendo l’atmosfera umida e fresca. La probabilità di pioggia sarà alta, con un’umidità che raggiungerà il 89%.

Proseguendo nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,8°C. Le precipitazioni diventeranno più leggere, ma non assenti, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 23%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 10 e i 12 km/h, mantenendo un clima fresco e umido.

Nella sera, la situazione non subirà sostanziali cambiamenti. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con piogge leggere che continueranno a manifestarsi. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà elevata, attorno al 79%. Le precipitazioni si concentreranno maggiormente verso le ore serali, con valori che raggiungeranno i 0,96mm alle 20:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castellammare di Stabia indicano un Venerdì 18 Ottobre caratterizzato da un clima umido e piovoso, con temperature che varieranno tra i 19,7°C e i 23,4°C. Nei giorni successivi, si prevede una possibile attenuazione delle precipitazioni, ma le condizioni meteo rimarranno instabili, con la possibilità di ulteriori piogge. Gli abitanti e i visitatori dovranno quindi prepararsi a un fine settimana all’insegna dell’incertezza meteorologica.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.4° perc. +23.2° Assenti 8.7 SE max 12.2 Scirocco 54 % 1019 hPa 3 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° prob. 27 % 13.2 SE max 19.6 Scirocco 64 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +21.5° perc. +21.6° 0.86 mm 1.4 OSO max 8.4 Libeccio 75 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +21.2° perc. +21.5° 0.1 mm 15.1 SE max 20.4 Scirocco 80 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +22.7° perc. +22.8° 0.35 mm 10.4 SSE max 15.7 Scirocco 69 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.4° perc. +22.7° prob. 8 % 11.5 SE max 12.4 Scirocco 73 % 1016 hPa 18 cielo coperto +21.9° perc. +22.1° prob. 36 % 10.8 SE max 13 Scirocco 77 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +21.2° perc. +21.4° 0.68 mm 9.6 SSE max 14.1 Scirocco 81 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:13

