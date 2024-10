Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castellammare di Stabia di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 23°C, mentre la copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo coperto al mattino a condizioni di nubi sparse nel pomeriggio. Le condizioni di vento saranno generalmente deboli, con velocità che non supereranno i 7,6 km/h.

Nella notte, il meteo si presenterà con un cielo coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 87%, e l’umidità si manterrà attorno all’83%. Le brezze di vento saranno leggere, con direzione prevalentemente da Sud.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 23°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, superando il 97%, e l’umidità scenderà leggermente. Le condizioni di vento rimarranno deboli, con velocità che varieranno tra 2,1 km/h e 5,8 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a una parziale attenuazione della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 22-23°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,6 km/h alle 14:00. L’umidità si attesterà attorno al 65-70%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 20,6°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 10-19%, e l’umidità si manterrà attorno al 79%. Le brezze di vento saranno leggere, con probabilità di precipitazioni molto basse.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castellammare di Stabia indicano una giornata di Venerdì 25 Ottobre con condizioni meteorologiche stabili e miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera oscillazione della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un’atmosfera piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.6° perc. +20.9° Assenti 2.3 S max 3.4 Ostro 83 % 1025 hPa 3 nubi sparse +20.1° perc. +20.4° Assenti 1.6 N max 2.3 Tramontana 85 % 1023 hPa 6 cielo coperto +20° perc. +20.3° Assenti 2.9 E max 2.7 Levante 84 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22° perc. +22.1° Assenti 2.4 SSO max 3 Libeccio 71 % 1024 hPa 12 cielo coperto +23.2° perc. +23.3° Assenti 5.8 SO max 4 Libeccio 66 % 1023 hPa 15 nubi sparse +22.5° perc. +22.6° Assenti 5.5 SO max 3.7 Libeccio 70 % 1022 hPa 18 nubi sparse +21.4° perc. +21.6° prob. 7 % 3 SO max 2.5 Libeccio 75 % 1022 hPa 21 cielo sereno +21° perc. +21.2° prob. 7 % 1 SSE max 2.5 Scirocco 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.