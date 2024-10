Previsioni Meteo Castelvetrano: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelvetrano di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 24,3°C nel tardo mattino. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera più fresca, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà attorno ai 19,7°C. L’umidità sarà alta, intorno al 92%, e il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di circa 11,4 km/h. Le condizioni di cielo coperto continueranno fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura scenderà leggermente.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino a circa le 11:00, quando si registreranno nubi sparse. Le temperature si alzeranno progressivamente, raggiungendo i 24,3°C alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 20,4 km/h, rendendo l’aria più frizzante. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 42%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22-24°C, con il picco di 24°C previsto per le 13:00. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, con intensità che potrà raggiungere i 26,5 km/h. L’umidità rimarrà contenuta, intorno al 47%, rendendo il clima più gradevole.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17,6°C alle 21:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 75%. I venti si attenueranno, con velocità che si ridurranno a circa 11,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelvetrano indicano una giornata variabile, con un inizio nuvoloso che lascerà spazio a momenti di sereno nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che continueranno a mantenersi su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.3° perc. +19.7° Assenti 12.4 NO max 23.1 Maestrale 91 % 1012 hPa 4 cielo coperto +18.6° perc. +18.8° Assenti 14.8 NO max 21.9 Maestrale 86 % 1012 hPa 7 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 13.4 NNO max 18.3 Maestrale 71 % 1014 hPa 10 cielo coperto +23.8° perc. +23.4° Assenti 16.6 NO max 20.4 Maestrale 45 % 1014 hPa 13 poche nuvole +24° perc. +23.5° Assenti 22.7 NO max 24.1 Maestrale 42 % 1014 hPa 16 poche nuvole +21° perc. +20.5° Assenti 20.6 NO max 25.8 Maestrale 54 % 1014 hPa 19 cielo sereno +18.3° perc. +18° Assenti 13.7 NNO max 18.3 Maestrale 70 % 1016 hPa 22 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° Assenti 10.7 N max 13.5 Tramontana 74 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:33

