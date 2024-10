Previsioni Meteo Castelvetrano: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelvetrano di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Nel pomeriggio, le condizioni meteo torneranno a essere più grigie, con un cielo nuovamente coperto. Infine, la sera porterà con sé una leggera diminuzione delle temperature, ma senza particolari variazioni rispetto al resto della giornata.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98% e una temperatura di 20,4°C. La temperatura percepita si manterrà simile, attorno ai 20,4°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est a 15,5 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 74%, e non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo passerà a nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 24°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 31 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 61%, garantendo un clima piuttosto gradevole. Le condizioni di vento rimarranno fresche, con raffiche che potranno arrivare fino a 38,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno a 22,2°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà sostenuta, con valori attorno ai 26,4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%, mentre non si prevedono precipitazioni significative.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,6°C. La brezza tesa continuerà a soffiare, mantenendo il clima fresco e umido, con un’umidità che si aggirerà attorno all’81%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelvetrano nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che il clima rimanga stabile, con temperature miti e una predominanza di nubi. È consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° Assenti 13.7 SE max 24.5 Scirocco 76 % 1019 hPa 5 cielo coperto +20.1° perc. +20° Assenti 17.6 SE max 32 Scirocco 72 % 1019 hPa 8 nubi sparse +22.7° perc. +22.5° Assenti 25.5 SE max 36.1 Scirocco 59 % 1020 hPa 11 nubi sparse +24° perc. +24° Assenti 31 SSE max 38.3 Scirocco 61 % 1019 hPa 14 cielo coperto +23.1° perc. +23.3° Assenti 28.5 SSE max 36.6 Scirocco 67 % 1018 hPa 17 cielo coperto +20.8° perc. +21° Assenti 18.5 SE max 34.3 Scirocco 78 % 1019 hPa 20 nubi sparse +19.8° perc. +20° Assenti 19.8 SE max 36.7 Scirocco 82 % 1019 hPa 23 nubi sparse +19.6° perc. +19.7° Assenti 20.1 SE max 36.6 Scirocco 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.