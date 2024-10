Previsioni Meteo Castelvetrano: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelvetrano di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno e un successivo aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra +17,5°C e +21,8°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 25,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma ci sarà una leggera possibilità di pioggia nel pomeriggio.

Durante la notte, Castelvetrano si troverà sotto un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +17,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 86%, e il vento soffierà da Est-Sud Est a una velocità di 6,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attorno al 2%.

Nella mattina, il tempo migliorerà, con un cielo sereno che favorirà un aumento delle temperature fino a +21,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, scendendo al 10%, e il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Est, aumentando la sua intensità fino a 21,9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, garantendo una mattinata ideale per attività all’aperto.

Il pomeriggio porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse e la possibilità di pioggia leggera. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di +20,5°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 48%, e la probabilità di pioggia si attesterà al 56%. Nonostante ciò, le precipitazioni saranno minime, con valori di pioggia che non supereranno i 0,15 mm.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai +18,6°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 100%, e il vento si calmerà, mantenendosi attorno ai 7,5 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 15%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelvetrano nei prossimi giorni mostrano un clima variabile, con un inizio di settimana che si preannuncia gradevole, ma con la possibilità di qualche pioggia nel pomeriggio. Le temperature si manterranno miti, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, soprattutto nella mattinata. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio le condizioni meteo per eventuali cambiamenti nel pomeriggio e in serata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Castelvetrano

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.3° perc. +17.2° prob. 12 % 7.6 ESE max 8.4 Scirocco 81 % 1022 hPa 4 nubi sparse +16.8° perc. +16.7° prob. 16 % 8.6 E max 9.6 Levante 81 % 1022 hPa 7 cielo sereno +18.6° perc. +18.5° prob. 24 % 9.6 ESE max 15.1 Scirocco 74 % 1023 hPa 10 cielo sereno +21.4° perc. +21.3° prob. 26 % 20.4 SSE max 25 Scirocco 66 % 1024 hPa 13 cielo sereno +21.6° perc. +21.6° prob. 28 % 21.1 SSE max 23.2 Scirocco 68 % 1023 hPa 16 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° prob. 56 % 12.8 SSE max 21.8 Scirocco 78 % 1023 hPa 19 cielo coperto +18.6° perc. +18.7° prob. 15 % 7.5 E max 9.5 Levante 82 % 1024 hPa 22 cielo coperto +18.2° perc. +18.3° prob. 11 % 8.9 ENE max 11 Grecale 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:19

