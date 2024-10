Previsioni Meteo Castelvetrano: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Castelvetrano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni di umidità si presenteranno elevate, mentre il vento soffierà con intensità variabile. Analizzando i dati, si evidenzia una temperatura massima che raggiungerà i 24,4°C nella tarda mattinata, con una leggera diminuzione nel pomeriggio.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da Sud Est con velocità di circa 12,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 79%, creando una sensazione di calore.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 24,4°C intorno alle 11:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 93% e il 100%. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 23,3 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque alta, attorno al 58%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 22,6°C alle 15:00. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 99%. Il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 27,4 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino all’83%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta. Il vento continuerà a soffiare da Sud Est, con velocità di circa 15 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’85%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castelvetrano nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere le serate più fresche e umide. Si consiglia di prepararsi a una settimana con condizioni meteorologiche stabili, ma con la necessità di tenere d’occhio eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.9° perc. +18.9° Assenti 12.6 SE max 21.3 Scirocco 79 % 1019 hPa 5 cielo coperto +18.5° perc. +18.4° Assenti 9.5 ESE max 12.7 Scirocco 78 % 1020 hPa 8 cielo coperto +22.3° perc. +22.3° Assenti 16.7 SSE max 23.1 Scirocco 66 % 1020 hPa 11 cielo coperto +24.4° perc. +24.4° Assenti 23.3 SSE max 27.9 Scirocco 58 % 1019 hPa 14 cielo coperto +23.4° perc. +23.4° Assenti 20.5 SSE max 25.6 Scirocco 64 % 1018 hPa 17 cielo coperto +20.6° perc. +20.9° Assenti 14.2 SSE max 26 Scirocco 83 % 1019 hPa 20 cielo coperto +20.3° perc. +20.6° Assenti 15.2 SE max 25.6 Scirocco 85 % 1020 hPa 23 cielo coperto +20.4° perc. +20.8° Assenti 16.9 SE max 30.3 Scirocco 85 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:26

