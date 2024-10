Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,3°C e i 19,2°C. La presenza di nuvolosità e la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio rappresentano i principali aspetti da considerare per chi intende trascorrere del tempo all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà alta, attorno all’86%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, la situazione meteo inizierà a migliorare leggermente, con la presenza di nubi sparse e una temperatura che salirà fino a 18,7°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 5,5 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, portandosi al 76%.

Il pomeriggio porterà un aumento della nuvolosità, con un cielo nuovamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,2°C, ma la probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 20% verso le ore del tardo pomeriggio. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno all’84%, e si registreranno anche piogge leggere, con un accumulo previsto di 0,13 mm.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature in calo fino a 16°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Ovest, e l’umidità si attesterà intorno al 93%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di frescura aumenterà con il calare della notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castiglione delle Stiviere nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la variabilità delle condizioni meteo, specialmente nel pomeriggio di Domenica. Si consiglia di monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Castiglione delle Stiviere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° Assenti 7.7 NE max 13.7 Grecale 86 % 1022 hPa 3 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° Assenti 6.2 NE max 9.4 Grecale 86 % 1021 hPa 6 cielo coperto +15.3° perc. +15.1° Assenti 5.5 NNE max 6.4 Grecale 87 % 1022 hPa 9 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° Assenti 4.1 ENE max 4.5 Grecale 78 % 1024 hPa 12 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° prob. 2 % 3.7 S max 4.1 Ostro 76 % 1024 hPa 15 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° prob. 16 % 2.8 O max 4.6 Ponente 79 % 1023 hPa 18 cielo coperto +16.5° perc. +16.6° prob. 24 % 6.4 O max 8.3 Ponente 91 % 1025 hPa 21 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° prob. 1 % 5.7 ONO max 7.2 Maestrale 92 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.