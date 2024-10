Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere. Durante la notte, si registreranno piogge intermittenti, mentre al mattino il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 15°C. Nel pomeriggio, le condizioni non subiranno significative variazioni, continuando a presentare nuvolosità e piogge leggere. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 14,8°C.

Nel dettaglio, la notte inizierà con pioggia leggera, con una temperatura di 15,4°C e un’umidità elevata al 93%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 13,2 km/h. Proseguendo verso le prime ore del mattino, il cielo rimarrà coperto e la temperatura si attesterà attorno ai 15°C. Le piogge continueranno, sebbene con intensità variabile, e l’umidità rimarrà alta.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che si manterranno tra i 14,9°C e i 15,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 90%. La velocità del vento sarà contenuta, con brezza leggera che non supererà i 6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno cambiamenti significativi. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 15,2°C e i 15,6°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, anche se con intensità ridotta. L’umidità si attesterà attorno all’89%, mentre il vento si presenterà con una velocità di circa 7 km/h.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 14,8°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una probabilità di precipitazioni che scenderà al 4%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, e il vento continuerà a soffiare leggero.

In conclusione, le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica possano persistere, con possibilità di piogge leggere e temperature che si manterranno fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe continuare a dominare anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Castiglione delle Stiviere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.14 mm 4.5 ESE max 13.2 Scirocco 93 % 1028 hPa 3 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° prob. 41 % 4.4 E max 12.5 Levante 93 % 1027 hPa 6 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.24 mm 2.1 E max 11 Levante 94 % 1027 hPa 9 pioggia leggera +15.3° perc. +15.3° 0.14 mm 5.4 E max 12 Levante 90 % 1028 hPa 12 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.1 mm 6.3 E max 13.4 Levante 89 % 1027 hPa 15 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° prob. 37 % 7.1 E max 13.6 Levante 89 % 1026 hPa 18 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° prob. 21 % 5.3 E max 13.1 Levante 92 % 1027 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° prob. 10 % 5.1 E max 10.7 Levante 91 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:12

