Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Castiglione delle Stiviere si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il termometro si attesterà intorno ai 13,7°C, mentre al mattino si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 18,8°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’alta percentuale di nuvole che potrebbe influenzare la percezione di calore. I venti si presenteranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,3 km/h e i 5,1 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto, con una temperatura di 13,7°C e un’umidità che si attesterà intorno all’89%. Le nubi sparse si faranno più presenti man mano che si avanza verso l’alba. Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 16°C intorno alle 8:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78-82%, e i venti saranno leggeri, provenienti da est-nord-est.

Proseguendo nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 18,8°C alle 14:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%, senza possibilità di schiarite. L’umidità si stabilizzerà attorno al 70-72%, mentre i venti si faranno leggermente più intensi, ma sempre sotto i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 15°C. La copertura nuvolosa continuerà a dominare il cielo, con umidità che si attesterà attorno all’84%. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono cambiamenti significativi, e si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima prevalentemente grigio e fresco.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Castiglione delle Stiviere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.7° perc. +13.4° Assenti 3.4 NNE max 3.7 Grecale 89 % 1020 hPa 4 nubi sparse +13.5° perc. +13.2° Assenti 2.6 NNE max 3.2 Grecale 87 % 1020 hPa 7 cielo coperto +15° perc. +14.7° Assenti 3.4 ENE max 4.3 Grecale 82 % 1021 hPa 10 nubi sparse +17.3° perc. +17° Assenti 3.7 SE max 2.7 Scirocco 75 % 1021 hPa 13 cielo coperto +18.7° perc. +18.5° Assenti 0.9 SE max 1.4 Scirocco 70 % 1020 hPa 16 cielo coperto +17.2° perc. +17° Assenti 2.3 ENE max 3 Grecale 78 % 1020 hPa 19 cielo coperto +15.7° perc. +15.5° Assenti 3.6 NNE max 4.2 Grecale 83 % 1021 hPa 22 cielo coperto +15.2° perc. +15° Assenti 4.8 NE max 5.5 Grecale 85 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:27

