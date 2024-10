Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Castiglione delle Stiviere si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale transizione verso nubi sparse nel corso della serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15°C e i 18,7°C, mentre l’umidità rimarrà piuttosto elevata, attorno all’87%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra i 2,8 km/h e i 6,9 km/h, provenienti principalmente da direzioni occidentali.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,4°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 89%, e non si prevedono precipitazioni. I venti si presenteranno come una leggera brezza, con velocità di circa 6,3 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a 18,5°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà attorno al 74%, mentre i venti saranno deboli, con una velocità massima di 5,3 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con il cielo ancora coperto e temperature che raggiungeranno il picco di 18,7°C. L’umidità rimarrà attorno al 75%, e i venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,8 km/h e i 5,4 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da coperto a nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15,6°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’89%, e i venti si presenteranno ancora come una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere indicano una giornata di Lunedì 28 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni a seguire, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero quindi trovare opportunità per attività all’aperto nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.2° perc. +15.1° Assenti 6.9 NO max 10.1 Maestrale 88 % 1026 hPa 4 cielo coperto +14.8° perc. +14.6° Assenti 5.9 NO max 8.4 Maestrale 88 % 1026 hPa 7 cielo coperto +15.5° perc. +15.3° Assenti 4.8 NO max 7.2 Maestrale 86 % 1026 hPa 10 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° Assenti 3.9 O max 4.1 Ponente 77 % 1026 hPa 13 cielo coperto +18.6° perc. +18.5° Assenti 5.4 O max 5.9 Ponente 75 % 1025 hPa 16 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° Assenti 4.2 SO max 4.5 Libeccio 84 % 1024 hPa 19 nubi sparse +15.6° perc. +15.6° Assenti 5 NNO max 5 Maestrale 89 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.2° perc. +15° Assenti 3.5 NNO max 4.1 Maestrale 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:07

