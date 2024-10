Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina e nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature varieranno da un minimo di +13,3°C a un massimo di +18,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire da mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di +13,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà al 69%, mentre l’umidità si attesterà intorno all’84%. Con il passare delle ore, il cielo si manterrà sereno fino alle prime luci dell’alba, quando la temperatura scenderà leggermente a +13,2°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +18,2°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 53%, con un’umidità che scenderà fino al 56%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord-Est, con velocità che varieranno tra 5,2 km/h e 7,5 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo rimarrà simile, con un cielo che si presenterà nuovamente nuvoloso. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +18,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 84% verso le ore 16:00, e l’umidità si attesterà intorno al 66%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa, attorno al 10-15%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno a +15°C entro le ore 19:00, per poi stabilizzarsi attorno ai +13,3°C durante la notte. L’umidità aumenterà fino al 76%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castiglione delle Stiviere indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori moderati e un aumento della copertura nuvolosa. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche schiarita, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Castiglione delle Stiviere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.9° perc. +13.5° Assenti 6.7 NNO max 7.3 Maestrale 84 % 1007 hPa 3 cielo sereno +13° perc. +12.4° Assenti 7.8 NE max 9.1 Grecale 78 % 1009 hPa 6 nubi sparse +12.9° perc. +12.4° Assenti 7.4 NE max 8.4 Grecale 80 % 1011 hPa 9 nubi sparse +16.7° perc. +16.1° Assenti 7.1 NE max 8.4 Grecale 62 % 1013 hPa 12 nubi sparse +18.5° perc. +17.8° Assenti 1.2 ESE max 6.3 Scirocco 55 % 1013 hPa 15 nubi sparse +18.7° perc. +18.1° prob. 10 % 0.9 SSE max 5.7 Scirocco 59 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +14.9° prob. 12 % 3.7 ENE max 5.4 Grecale 68 % 1015 hPa 21 nubi sparse +13.9° perc. +13.3° Assenti 5.9 NE max 7.3 Grecale 73 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:34

