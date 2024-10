Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere di Venerdì 18 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra +15,2°C e +19°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. I venti, prevalentemente da est, si presenteranno con intensità variabile, ma non mancheranno raffiche più forti in alcune fasce orarie.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da forti piogge che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 96%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +16,1°C, mentre la velocità del vento raggiungerà i 11,1 km/h.

Nella mattina, le piogge continueranno, sebbene con intensità variabile. Si registreranno piogge leggere fino alle ore centrali della giornata, con una temperatura che salirà lentamente fino a raggiungere i +18,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che si attesteranno attorno al 95%. Anche in questa fase, il vento si manterrà moderato, con raffiche che potranno arrivare fino a 27,6 km/h.

Il pomeriggio porterà un lieve miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e una diminuzione della probabilità di precipitazioni. Le temperature raggiungeranno il picco di +19°C alle ore 14:00, per poi scendere gradualmente. L’umidità inizierà a calare, portandosi attorno all’82%, mentre il vento si presenterà con intensità moderata.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con un cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,3°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 94%. Non si escludono brevi piogge, soprattutto nelle ore serali, ma la situazione generale sarà più tranquilla rispetto alla mattina.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castiglione delle Stiviere nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un progressivo allontanamento delle piogge e un aumento delle temperature. Sabato e Domenica si preannunciano con cieli più sereni e temperature più elevate, rendendo il fine settimana più gradevole per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Castiglione delle Stiviere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +16.1° perc. +16.3° 2.89 mm 8.5 ENE max 21.3 Grecale 96 % 1017 hPa 3 pioggia moderata +16.4° perc. +16.6° 1.08 mm 13.2 ENE max 26.1 Grecale 94 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +16.2° perc. +16.4° 0.57 mm 7 E max 17.1 Levante 95 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +16.5° perc. +16.7° 0.21 mm 4.6 ESE max 9.6 Scirocco 95 % 1016 hPa 12 cielo coperto +18.2° perc. +18.3° prob. 67 % 2 E max 3.5 Levante 86 % 1016 hPa 15 nubi sparse +18.7° perc. +18.8° prob. 18 % 7.2 E max 9.3 Levante 83 % 1015 hPa 18 nubi sparse +15.8° perc. +15.8° prob. 40 % 9.6 ESE max 20.1 Scirocco 94 % 1016 hPa 21 nubi sparse +15.3° perc. +15.3° prob. 45 % 5.2 E max 14.8 Levante 93 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:22

Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:22