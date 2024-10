Previsioni Meteo Castrovillari: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 6 Ottobre, Castrovillari si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più limpido durante tutto il giorno. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con una massima che raggiungerà i 21,8°C nel primo pomeriggio. La presenza di una leggera brezza proveniente da Ovest contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 66% e l’87%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa che rimarrà sotto il 3%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la temperatura percepita leggermente più bassa. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’83%, ma non ci saranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 08:00, quando si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa con nubi sparse. Le temperature inizieranno a salire, partendo da 13,8°C alle 06:00 fino a raggiungere i 19,7°C alle 09:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 50% entro le 09:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con un cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di 21,8°C intorno alle 12:00. La brezza si farà sentire con una velocità di circa 13,8 km/h, rendendo il clima particolarmente piacevole per attività all’aperto. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 43%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che continuerà a soffiare. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo l’88% entro le 21:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Castrovillari indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un clima piacevole e sereno, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.6° perc. +12.1° prob. 8 % 9 O max 9.6 Ponente 83 % 1013 hPa 3 cielo sereno +12° perc. +11.4° prob. 8 % 8.9 O max 9.5 Ponente 82 % 1013 hPa 6 cielo sereno +13.8° perc. +13.3° Assenti 7.5 O max 10.2 Ponente 79 % 1014 hPa 9 nubi sparse +19.7° perc. +19° Assenti 10.3 OSO max 11 Libeccio 50 % 1014 hPa 12 poche nuvole +21.8° perc. +21.1° Assenti 13.5 OSO max 12.6 Libeccio 41 % 1013 hPa 15 cielo sereno +19.8° perc. +19.2° Assenti 13.8 OSO max 12.9 Libeccio 51 % 1013 hPa 18 cielo sereno +13.9° perc. +13.5° Assenti 9 O max 9.9 Ponente 85 % 1015 hPa 21 cielo sereno +13.3° perc. +13° Assenti 8.1 O max 9.2 Ponente 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.