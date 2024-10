Previsioni Meteo Castrovillari: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castrovillari di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà attorno al 58%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma si registrerà un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 20,2°C alle 07:00 e i 22,9°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando dal 100% al 92%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 5,1 km/h e i 6,9 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura massima si attesterà intorno ai 27,4°C alle 13:00, per poi scendere a 24,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa varierà dal 70% al 51%, mentre l’umidità si manterrà tra il 35% e il 47%. I venti, sempre leggeri, soffieranno da Est e Sud Est, con intensità che raggiungeranno i 9 km/h.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un ritorno a condizioni di cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,1°C alle 18:00 e scenderanno leggermente fino a 18,4°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 74% e l’84%, mentre l’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 65% e il 66%.

In conclusione, le previsioni meteo per Castrovillari di Giovedì 17 Ottobre suggeriscono una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature miti e una predominanza di nuvole. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero trovare opportunità per godere di momenti all’aperto, mentre le serate continueranno a mantenere un clima fresco e piacevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.9° perc. +18.4° Assenti 1.9 NO max 2.7 Maestrale 58 % 1021 hPa 3 cielo coperto +18.3° perc. +17.8° Assenti 4.6 NNE max 4.8 Grecale 62 % 1021 hPa 6 cielo coperto +18.7° perc. +18.2° Assenti 3.6 ENE max 5 Grecale 61 % 1022 hPa 9 cielo coperto +22.9° perc. +22.6° Assenti 5.7 ESE max 7.4 Scirocco 50 % 1022 hPa 12 nubi sparse +27.3° perc. +26.8° Assenti 5.9 SE max 6.9 Scirocco 35 % 1019 hPa 15 nubi sparse +24.2° perc. +23.9° Assenti 6 ESE max 9 Scirocco 47 % 1019 hPa 18 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° Assenti 3.1 ONO max 4.1 Maestrale 67 % 1020 hPa 21 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° Assenti 1.2 OSO max 1.9 Libeccio 66 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:08

