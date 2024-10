Previsioni Meteo Castrovillari: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castrovillari indicano un inizio di settimana caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica. Nella notte di Lunedì 21 Ottobre, si registreranno forti piogge, con una copertura nuvolosa totale e temperature che si attesteranno intorno ai 17,2°C. La situazione non migliorerà nelle ore successive, con piogge che continueranno a manifestarsi anche durante la mattina, sebbene con intensità decrescente. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 21,6°C entro le ore centrali della giornata.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo evidenzieranno una leggera attenuazione delle precipitazioni, ma il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza che accompagnerà il calo dell’intensità della pioggia. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,6°C, con cielo coperto e assenza di precipitazioni.

Nel dettaglio, la notte inizierà con forti piogge e una temperatura di 17,2°C, mentre nella mattina si assisterà a piogge leggere con temperature che varieranno da 17,5°C a 21,6°C. Nel pomeriggio, le piogge si faranno più sporadiche, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. Infine, la sera si presenterà con cielo coperto e temperature in calo, fino a raggiungere i 17,6°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Castrovillari indicano un Lunedì 21 Ottobre all’insegna della pioggia e del cielo nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +17.2° perc. +17.5° 5.22 mm 6 NNE max 13.3 Grecale 96 % 1024 hPa 3 pioggia leggera +17° perc. +17.2° 0.67 mm 6.2 NE max 8.4 Grecale 95 % 1024 hPa 6 pioggia leggera +17.5° perc. +17.9° 0.13 mm 5.7 ENE max 8 Grecale 97 % 1025 hPa 9 pioggia leggera +20.5° perc. +20.7° 0.32 mm 7.7 E max 9 Levante 81 % 1026 hPa 12 pioggia leggera +21.6° perc. +21.7° 0.7 mm 7.7 E max 8.5 Levante 74 % 1025 hPa 15 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.55 mm 6.1 ENE max 8.4 Grecale 82 % 1025 hPa 18 cielo coperto +17.8° perc. +18° prob. 64 % 5.1 NNE max 5.7 Grecale 90 % 1026 hPa 21 cielo coperto +17.6° perc. +17.8° prob. 3 % 4.2 NNE max 4.7 Grecale 89 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:03

