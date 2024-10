Previsioni Meteo Castrovillari: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castrovillari di Mercoledì 23 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con una predominanza di pioggia leggera e una copertura nuvolosa significativa. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,3°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, ma non mancheranno momenti di pioggia, specialmente nelle prime ore del mattino.

Nella mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un aumento della temperatura, che raggiungerà i 21,7°C intorno alle 11:00. Tuttavia, le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con piogge leggere che potrebbero accumularsi fino a 0,48mm. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 63% e il 67%, mentre la velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 7,7km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,8°C alle 15:00, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 84%. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,36mm. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che toccheranno l’88%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16,2°C a mezzanotte. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno all’87%, mentre il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 3,9km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Castrovillari nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni instabili, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi situazioni simili, con un graduale miglioramento atteso nel fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano promettere schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.3° perc. +16.4° Assenti 2.4 NNE max 3 Grecale 92 % 1028 hPa 3 nubi sparse +15.9° perc. +16° Assenti 2.9 NNE max 3.3 Grecale 93 % 1027 hPa 6 pioggia leggera +16.4° perc. +16.5° 0.11 mm 1.5 NNO max 3 Maestrale 92 % 1028 hPa 9 pioggia leggera +20.3° perc. +20.3° 0.3 mm 4.9 ESE max 4.1 Scirocco 76 % 1028 hPa 12 pioggia leggera +21.5° perc. +21.5° 0.5 mm 7.7 E max 6.9 Levante 70 % 1027 hPa 15 pioggia leggera +19.8° perc. +19.9° 0.36 mm 5.1 E max 6.6 Levante 77 % 1027 hPa 18 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° prob. 55 % 2.3 N max 3.9 Tramontana 86 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° Assenti 2.6 N max 3.6 Tramontana 86 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:00

