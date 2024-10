Previsioni Meteo Castrovillari: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 5 Ottobre, Castrovillari si troverà a vivere un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata con piogge leggere che si alterneranno a momenti di sereno. Le previsioni meteo indicano un aumento delle temperature durante la mattina, con valori che raggiungeranno i 21,7°C intorno alle 11:00. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un graduale abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La presenza di nuvole sparse e la possibilità di pioggia leggera renderanno il clima piuttosto fresco, con un’umidità che si manterrà alta, intorno all’80%.

Durante la notte, Castrovillari avrà un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 13,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 15%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 11,2 km/h.

Nella mattina, si prevede un incremento della nuvolosità, con piogge leggere che inizieranno a cadere intorno alle 07:00. Le temperature saliranno fino a 21,7°C alle 11:00, mentre l’umidità si manterrà attorno al 46%. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo totale di circa 0,5 mm entro le 08:00.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature scenderanno progressivamente, raggiungendo un massimo di 21,2°C alle 13:00 e scendendo fino a 19°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 17 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Infine, nella sera, il clima rimarrà sereno e fresco, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 12,6°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 84%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una brezza leggera che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castrovillari nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che tenderanno a stabilizzarsi e un abbassamento della probabilità di pioggia. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +13.6° perc. +13.2° Assenti 9.4 O max 11.2 Ponente 80 % 1013 hPa 3 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° prob. 2 % 6.7 O max 8.8 Ponente 76 % 1012 hPa 6 nubi sparse +15.1° perc. +14.8° prob. 19 % 6.3 O max 8.7 Ponente 81 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +20° perc. +19.7° 0.21 mm 12 SO max 14 Libeccio 61 % 1013 hPa 12 poche nuvole +21.6° perc. +20.9° prob. 57 % 17.8 OSO max 22 Libeccio 41 % 1012 hPa 15 cielo sereno +19° perc. +18.2° prob. 19 % 15.6 OSO max 19.3 Libeccio 50 % 1011 hPa 18 cielo sereno +13.6° perc. +13.2° prob. 10 % 9.7 O max 12.1 Ponente 84 % 1013 hPa 21 cielo sereno +13° perc. +12.6° prob. 15 % 9.8 O max 10.9 Ponente 84 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.