Previsioni Meteo Castrovillari: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Castrovillari di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,9°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si presenterà coperto, portando a un aumento della temperatura fino a 23,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento temporaneo con cielo sereno e temperature in calo. La sera porterà nuovamente nubi sparse, con una temperatura che scenderà fino a 14°C.

Durante la notte, Castrovillari vivrà un clima di nubi sparse con una temperatura di 17,9°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà dell’83% e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 14%. Con l’arrivo dell’alba, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a 19,4°C alle 7:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13,6 km/h, contribuendo a un clima fresco.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 23,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà al 90%, con una leggera diminuzione della probabilità di pioggia. Il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra i 15 km/h e i 16,6 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a cielo sereno. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20,8°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 15% di nuvole nel cielo. La brezza continuerà a mantenere l’aria fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo torneranno a deteriorarsi, con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 14°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno agli 8,8 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà, portando l’umidità al 84%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castrovillari nei prossimi giorni indicano un clima variabile. Dopo una giornata di Venerdì con temperature fresche e nuvolosità, il weekend potrebbe portare ulteriori cambiamenti, con possibilità di piogge e temperature in calo. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° prob. 14 % 12.3 OSO max 20.7 Libeccio 77 % 1010 hPa 3 cielo coperto +18.4° perc. +18.7° prob. 38 % 9.6 OSO max 15.8 Libeccio 90 % 1010 hPa 6 cielo coperto +17.9° perc. +18.1° prob. 32 % 11.9 O max 18.5 Ponente 88 % 1011 hPa 9 cielo coperto +21.6° perc. +21.1° Assenti 14.4 O max 17.9 Ponente 47 % 1013 hPa 12 nubi sparse +23.6° perc. +22.9° Assenti 16.5 O max 18.8 Ponente 35 % 1012 hPa 15 poche nuvole +20.8° perc. +20.2° Assenti 13.9 O max 15.5 Ponente 45 % 1013 hPa 18 nubi sparse +15° perc. +14.8° Assenti 11 O max 13.7 Ponente 83 % 1015 hPa 21 nubi sparse +14.3° perc. +13.8° Assenti 7.4 ONO max 8.1 Maestrale 78 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:17

