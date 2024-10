Previsioni Meteo Castrovillari: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castrovillari indicano un Venerdì 18 Ottobre caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 25,5°C durante la mattina, mentre nel pomeriggio si registreranno valori in calo, con una minima di 17,7°C prevista per la sera. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 e i 8 km/h, e la copertura nuvolosa si manterrà alta, raggiungendo il 100% nelle ore centrali della giornata.

Nel corso della notte, Castrovillari si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 18,5°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che toccheranno il 100%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 59%, garantendo una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 25,5°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati. L’umidità si ridurrà, portandosi al 44%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che si attesteranno intorno ai 20,7°C alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento si manterrà leggera. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 66%.

Con l’arrivo della sera, le temperature continueranno a calare, portandosi a 17,9°C alle 19:00. Il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, e la velocità del vento rimarrà leggera. L’umidità si attesterà intorno al 71%, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castrovillari nei prossimi giorni mostrano un andamento simile, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche variazione, ma per ora il clima rimarrà stabile e fresco, ideale per attività all’aperto, purché si tenga conto della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.5° perc. +17.9° Assenti 3.9 ONO max 4.9 Maestrale 59 % 1020 hPa 3 cielo coperto +17.8° perc. +17.2° Assenti 5 O max 5.5 Ponente 61 % 1019 hPa 6 cielo coperto +19.1° perc. +18.6° Assenti 6 ONO max 6.9 Maestrale 58 % 1018 hPa 9 cielo coperto +23.5° perc. +23.2° prob. 12 % 8 OSO max 9.8 Libeccio 48 % 1019 hPa 12 cielo coperto +25.3° perc. +25° prob. 22 % 7.3 SSO max 10.3 Libeccio 43 % 1017 hPa 15 cielo coperto +23.3° perc. +23° prob. 14 % 5.3 SO max 8.4 Libeccio 51 % 1016 hPa 18 cielo coperto +18.7° perc. +18.4° prob. 11 % 5 O max 5.4 Ponente 69 % 1016 hPa 21 nubi sparse +17.9° perc. +17.5° prob. 2 % 5.4 ONO max 6.5 Maestrale 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:07

