Previsioni Meteo Castrovillari: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

Le previsioni meteo per Castrovillari di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno nel corso della giornata. I dati meteo suggeriscono che la mattina si presenterà con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse. La sera, invece, porterà un cielo sereno, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 14,2°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2,4 km/h, proveniente da Nord Ovest, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,8°C entro le 09:00. La temperatura percepita si avvicinerà ai 19,2°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori contenuti, intorno ai 3,5 km/h. L’umidità scenderà al 51%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a calare, passando dai 22,6°C delle 13:00 ai 19,8°C delle 15:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 3,9 km/h, con una direzione che varierà da Est a Sud Est. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 55%.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno ai 14,5°C. La velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 3,5 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castrovillari nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di un possibile ritorno di condizioni più instabili nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15° perc. +14.2° Assenti 2.4 NO max 3.6 Maestrale 62 % 1023 hPa 3 cielo coperto +14.4° perc. +13.4° Assenti 3.9 ONO max 4.5 Maestrale 60 % 1022 hPa 6 cielo coperto +14.7° perc. +13.9° Assenti 4 O max 5 Ponente 63 % 1023 hPa 9 cielo coperto +19.8° perc. +19.2° Assenti 3.5 SSO max 4 Libeccio 51 % 1023 hPa 12 cielo coperto +22.4° perc. +21.8° Assenti 3.7 S max 6 Ostro 42 % 1022 hPa 15 nubi sparse +19.8° perc. +19.3° Assenti 3.9 ESE max 7.1 Scirocco 55 % 1023 hPa 18 nubi sparse +15.6° perc. +15.1° Assenti 3.1 ONO max 3.9 Maestrale 70 % 1025 hPa 21 cielo sereno +15.1° perc. +14.5° Assenti 3.5 NO max 4.9 Maestrale 69 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 16:55

