Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

Le previsioni meteo per Catania di Martedì 22 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 20,5°C durante la notte e una massima che raggiungerà i 23,5°C nel primo pomeriggio. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che varierà dal 68% al 100% durante la giornata. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra l’67% e l’89%.

Durante la notte, Catania sperimenterà piogge moderate, con accumuli che si attesteranno intorno ai 2.12mm. La temperatura percepita si aggirerà attorno ai 21,3°C, mentre il vento soffierà da Sud Est con velocità di circa 8,5 km/h. Con il passare delle ore, la pioggia si attenuerà, lasciando spazio a cieli coperti e una leggera diminuzione delle precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,6°C. La probabilità di pioggia sarà presente, ma le precipitazioni saranno leggere, con accumuli minimi. Il vento continuerà a soffiare da Est, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 23,5°C, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 95%, con una leggera probabilità di pioggia. L’umidità si manterrà alta, intorno al 68%, mentre il vento si farà più leggero, con intensità che non supererà i 11,3 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a 20,5°C entro la mezzanotte. L’umidità rimarrà elevata, ma le precipitazioni saranno assenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione della nuvolosità e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Mercoledì e Giovedì si prevede un cielo più sereno e temperature in lieve aumento, rendendo le giornate più piacevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +20.7° perc. +21.1° 1.66 mm 5.8 ESE max 11.2 Scirocco 89 % 1026 hPa 4 cielo coperto +21° perc. +21.4° prob. 73 % 12.3 ENE max 20.2 Grecale 86 % 1025 hPa 7 cielo coperto +21.5° perc. +21.8° Assenti 13.1 E max 20.7 Levante 82 % 1026 hPa 10 cielo coperto +22.9° perc. +23.1° prob. 8 % 11.4 SE max 13.3 Scirocco 71 % 1027 hPa 13 cielo coperto +23.4° perc. +23.6° prob. 8 % 11.3 SE max 10.4 Scirocco 68 % 1026 hPa 16 cielo coperto +21.9° perc. +22.1° prob. 12 % 10.2 SE max 12.3 Scirocco 76 % 1026 hPa 19 cielo coperto +21.2° perc. +21.4° Assenti 4.6 E max 7.1 Levante 78 % 1027 hPa 22 nubi sparse +20.7° perc. +20.9° Assenti 4.5 ESE max 7.9 Scirocco 80 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:09

