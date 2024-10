Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Mercoledì 16 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,6°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 26,7°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento con la presenza di nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 22,4°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100%, con una temperatura di 21,6°C e un’umidità del 70%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 4,2 km/h da Ovest-Sud Ovest. Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature saliranno fino a 23°C alle 07:00 e raggiungeranno i 26,7°C alle 12:00. L’umidità scenderà gradualmente, arrivando al 49% a mezzogiorno. Il vento si farà più intenso, con velocità che toccheranno i 12,4 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con nubi sparse e temperature che si manterranno attorno ai 24,8°C alle 15:00. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 61%. La velocità del vento continuerà a oscillare, mantenendosi tra i 9,9 km/h e i 14,4 km/h. La sera vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 22,4°C alle 23:00. L’umidità aumenterà fino al 71%, mentre il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso.

In conclusione, le previsioni meteo per Catania nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Giovedì e Venerdì si prevede una situazione simile, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di umidità e vento.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° Assenti 4 OSO max 4.2 Libeccio 69 % 1020 hPa 4 cielo coperto +21.2° perc. +21.1° Assenti 5.9 OSO max 7.1 Libeccio 65 % 1019 hPa 7 cielo coperto +23° perc. +22.8° Assenti 6.5 OSO max 8.9 Libeccio 57 % 1020 hPa 10 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 6.2 SSE max 6.7 Scirocco 49 % 1020 hPa 13 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° Assenti 14.1 ESE max 12 Scirocco 54 % 1019 hPa 16 nubi sparse +23.9° perc. +24.1° Assenti 11.4 E max 16.1 Levante 67 % 1019 hPa 19 nubi sparse +23° perc. +23.3° Assenti 5.5 E max 9.1 Levante 74 % 1020 hPa 22 nubi sparse +22.5° perc. +22.7° Assenti 4.7 NO max 8.6 Maestrale 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:17

