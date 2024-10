Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Catania indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 23,5°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,6 km/h.

Nella notte, Catania si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 19°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 43%, mentre l’umidità si attesterà intorno al 69%. La situazione migliorerà nelle prime ore della mattina, quando il cielo sarà sereno e la temperatura scenderà leggermente, stabilizzandosi intorno ai 18,6°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da direzioni variabili.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 23,1°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 8%, e l’umidità inizierà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno fino al pomeriggio, quando si registreranno poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,5°C.

Nel tardo pomeriggio, la situazione comincerà a cambiare, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente, raggiungendo circa 20,7°C alle 18:00. La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con il cielo che diventerà coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 19°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%, e il vento si farà più debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’aumento della nuvolosità previsto per la sera di Mercoledì, che potrebbe preludere a un cambiamento nelle condizioni meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.7° perc. +18.3° Assenti 3.7 ONO max 3.9 Maestrale 66 % 1022 hPa 5 cielo sereno +18.3° perc. +17.8° Assenti 2.9 NO max 4.2 Maestrale 61 % 1022 hPa 8 cielo sereno +20.9° perc. +20.5° Assenti 1 ESE max 3.9 Scirocco 53 % 1023 hPa 11 cielo sereno +23.1° perc. +22.7° Assenti 5 SSE max 5.1 Scirocco 49 % 1022 hPa 14 poche nuvole +23.1° perc. +22.8° Assenti 9.8 SE max 6.9 Scirocco 51 % 1021 hPa 17 nubi sparse +21° perc. +20.7° Assenti 6.8 ESE max 10.5 Scirocco 62 % 1021 hPa 20 cielo coperto +20.3° perc. +20.1° Assenti 3.5 ESE max 5.2 Scirocco 67 % 1022 hPa 23 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 3 O max 4.2 Ponente 69 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:00

