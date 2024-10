Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da temperature piacevoli e un cielo prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa nel pomeriggio e in serata. I dati meteorologici suggeriscono che la temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 20°C e i 25°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole.

Nella notte, Catania si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà del 65%, mentre la velocità del vento sarà di circa 3,5 km/h da Nord. L’umidità si manterrà attorno al 59%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con condizioni di cielo sereno e temperature che saliranno fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera, con velocità che varierà tra i 4 km/h e i 10 km/h, contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà al 42%, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 23°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 55%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà possibile godere di un pomeriggio all’insegna del bel tempo.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà cielo coperto intorno alle 19:00. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 20°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole. L’umidità aumenterà, arrivando al 62%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Domenica si prevede un cielo sereno e temperature simili a quelle di Sabato, mentre nei giorni successivi si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 3.5 N max 6.4 Tramontana 60 % 1015 hPa 4 nubi sparse +20.2° perc. +19.8° Assenti 1.7 NNO max 6.6 Maestrale 59 % 1015 hPa 7 cielo sereno +21.2° perc. +20.8° Assenti 1.8 NO max 5.8 Maestrale 54 % 1017 hPa 10 cielo sereno +24° perc. +23.7° Assenti 6.8 SE max 6.2 Scirocco 45 % 1017 hPa 13 cielo sereno +24.9° perc. +24.6° Assenti 11.6 SE max 11.1 Scirocco 43 % 1016 hPa 16 nubi sparse +23° perc. +22.7° Assenti 10.9 ESE max 14.5 Scirocco 51 % 1017 hPa 19 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° Assenti 5.1 E max 8.6 Levante 58 % 1018 hPa 22 nubi sparse +20.7° perc. +20.4° Assenti 3.9 OSO max 6.4 Libeccio 63 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:22

