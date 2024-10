Previsioni Meteo Catania: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Catania indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18°C e i 22°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, con un picco di cielo coperto nelle ore centrali. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 8,1 km/h da Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Nella mattina, si prevede un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 21,9°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da nubi sparse a momenti di cielo completamente sereno. La velocità del vento si manterrà bassa, con punte di 5,4 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 60% entro le ore di punta.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,2°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, ma non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 13,1 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 65%.

La sera porterà un parziale miglioramento, con un ritorno a nubi sparse e temperature in calo fino a 19,9°C. La velocità del vento si ridurrà nuovamente, mantenendosi attorno ai 7,5 km/h. L’umidità rimarrà costante, oscillando tra il 73% e il 74%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Domani si prevede una giornata simile, mentre dopodomani ci si aspetta un ulteriore innalzamento delle temperature, rendendo il clima sempre più piacevole. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18° perc. +18° prob. 3 % 4.9 OSO max 7.3 Libeccio 81 % 1016 hPa 4 cielo sereno +17.7° perc. +17.7° prob. 1 % 5.4 O max 7 Ponente 81 % 1015 hPa 7 cielo sereno +18.9° perc. +18.8° Assenti 3 OSO max 3 Libeccio 75 % 1017 hPa 10 nubi sparse +21.2° perc. +21° Assenti 2.8 S max 3.2 Ostro 63 % 1018 hPa 13 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 10.3 ESE max 9.3 Scirocco 59 % 1018 hPa 16 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° Assenti 11.3 E max 15 Levante 69 % 1020 hPa 19 nubi sparse +20.1° perc. +20.1° Assenti 7.4 E max 12.4 Levante 73 % 1022 hPa 22 nubi sparse +19.7° perc. +19.7° Assenti 6.8 NE max 10.4 Grecale 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.