Previsioni Meteo Catania: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

Le condizioni meteo di Catania per Domenica 6 Ottobre si preannunciano favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutta la giornata. Le previsioni del tempo indicano una stabilità atmosferica, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La temperatura percepita sarà in linea con quella reale, garantendo un comfort climatico ottimale per le attività all’aperto.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità del 59% e una leggera brezza proveniente da Ovest. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Con l’arrivo della mattina, il sole sorgerà su Catania e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,2°C alle 7:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa praticamente assente. L’umidità scenderà leggermente, favorendo un clima piacevole per le attività all’aperto. La brezza leggera, con velocità attorno ai 3,5 km/h, contribuirà a mantenere una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 24,5°C intorno alle 13:00, mantenendosi sopra i 23°C fino alle 15:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno o con poche nuvole, garantendo un’ottima visibilità. L’intensità del vento si farà sentire leggermente di più, con raffiche che potranno raggiungere i 18,5 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 49%, rendendo l’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 20°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. Le condizioni meteo rimarranno favorevoli per eventuali eventi all’aperto o passeggiate serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Catania nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni stabili e piacevoli. Lunedì e martedì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate favorevoli, mentre le temperature inizieranno a scendere leggermente solo verso la fine della settimana.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.2° perc. +18.7° Assenti 5.6 OSO max 8.4 Libeccio 59 % 1013 hPa 4 cielo sereno +18.4° perc. +17.8° Assenti 6.8 O max 8.7 Ponente 58 % 1013 hPa 7 cielo sereno +20.2° perc. +19.7° Assenti 3.5 O max 7.1 Ponente 54 % 1014 hPa 10 cielo sereno +23.1° perc. +22.7° Assenti 6.3 SE max 9.1 Scirocco 48 % 1015 hPa 13 cielo sereno +24.5° perc. +24.1° Assenti 17.1 ESE max 16.8 Scirocco 43 % 1013 hPa 16 poche nuvole +22.4° perc. +22.1° Assenti 13.1 ESE max 14.7 Scirocco 52 % 1014 hPa 19 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° Assenti 7 ESE max 9.7 Scirocco 58 % 1016 hPa 22 cielo sereno +20.5° perc. +20.2° Assenti 1.5 O max 3.6 Ponente 61 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:31

