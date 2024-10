Previsioni Meteo Catanzaro: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre, Catanzaro si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per gran parte del giorno senza nuvole significative. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno durante la giornata, con valori massimi che toccheranno i 25,3°C nel primo pomeriggio. La presenza di nubi sparse durante la notte e la sera non influenzerà in modo significativo le temperature, che rimarranno gradevoli. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, contribuendo a un clima complessivamente mite.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,3°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 32% al 71%. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest accompagnerà la transizione verso il mattino.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,3°C alle 07:00. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 49%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno e temperature che raggiungeranno il picco di 25,3°C alle 12:00. La ventilazione rimarrà leggera, con una velocità media di circa 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza portare a fenomeni di pioggia. La pressione atmosferica si manterrà stabile, favorendo un clima sereno.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catanzaro nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica con temperature miti e condizioni prevalentemente serene. Si prevede che il clima continuerà a rimanere gradevole, con possibilità di qualche variazione nella copertura nuvolosa, ma senza significative perturbazioni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate piacevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.3° perc. +16.6° Assenti 7.3 NO max 8.3 Maestrale 61 % 1019 hPa 3 nubi sparse +17.1° perc. +16.3° Assenti 6.5 NO max 7.8 Maestrale 57 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.6° perc. +17.9° Assenti 4 NNO max 5.4 Maestrale 55 % 1020 hPa 9 nubi sparse +23.9° perc. +23.6° Assenti 7.1 SE max 5.6 Scirocco 45 % 1020 hPa 12 nubi sparse +25.3° perc. +25.1° Assenti 10.3 SSE max 8.8 Scirocco 45 % 1019 hPa 15 cielo sereno +22.4° perc. +22.3° Assenti 7.8 SE max 6.8 Scirocco 59 % 1019 hPa 18 cielo sereno +18.2° perc. +18.1° Assenti 3.2 NNO max 4.6 Maestrale 78 % 1020 hPa 21 poche nuvole +18.1° perc. +17.9° Assenti 3.8 NNO max 4.9 Maestrale 74 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:11

