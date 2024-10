Previsioni Meteo Catanzaro: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Catanzaro si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un cielo via via più nuvoloso. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 15°C durante la notte a un massimo di 22,2°C nella mattina. La presenza di nuvole aumenterà nel pomeriggio, portando a un cielo coperto, mentre la sera vedrà un parziale miglioramento con nubi sparse.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno all’8%, e il vento soffierà leggermente da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 5,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, con una pressione atmosferica stabile a 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno fino alle 11:00, quando si inizieranno a formare nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,2°C alle 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 6,6 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi attorno al 49%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che arriverà a toccare il 99% alle 14:00. Le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 17,2°C alle 16:00. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 78%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con un cielo che passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16°C, mentre il vento manterrà una velocità leggera. L’umidità rimarrà alta, attorno al 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Catanzaro indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Mercoledì e giovedì si prevede un clima più stabile e soleggiato, rendendo questi giorni ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.4° perc. +14.6° Assenti 5.9 NNO max 6.4 Maestrale 65 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.1° perc. +14.3° Assenti 6.2 NNO max 6.6 Maestrale 64 % 1024 hPa 7 cielo sereno +18.3° perc. +17.7° Assenti 1.6 NNO max 3.1 Maestrale 56 % 1024 hPa 10 poche nuvole +21.8° perc. +21.3° Assenti 4.3 S max 5.7 Ostro 50 % 1024 hPa 13 cielo coperto +21.5° perc. +21.2° Assenti 6.4 SSE max 6.2 Scirocco 55 % 1023 hPa 16 cielo coperto +17.2° perc. +17° Assenti 2.3 OSO max 3.3 Libeccio 76 % 1023 hPa 19 cielo sereno +16.2° perc. +15.9° Assenti 6.5 NO max 7.3 Maestrale 76 % 1024 hPa 22 poche nuvole +16° perc. +15.4° Assenti 7.1 NO max 7.9 Maestrale 70 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 16:53

