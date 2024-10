Previsioni Meteo Catanzaro: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Catanzaro si troverà ad affrontare un meteo prevalentemente sereno nelle prime ore, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 16,7°C durante la notte a un massimo di 27,1°C nel corso della mattina. La presenza di venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni contribuiranno a rendere la giornata complessivamente gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 16,7°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno ai 16,1°C, e l’umidità si attesterà attorno al 62%. I venti soffieranno da Nord Ovest con una velocità di circa 8,1 km/h, creando una leggera brezza.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno, con un incremento delle temperature che raggiungeranno i 27,1°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà simile, attestandosi a 26,7°C. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi al 36%, mentre i venti si manterranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 20 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a calare, passando a 25,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 60% di nuvolosità entro le 17:00. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 59%. I venti continueranno a soffiare da Ovest – Nord Ovest, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catanzaro nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero superare i 28°C. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate favorevoli, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +16.7° perc. +16.1° Assenti 8.1 NO max 9 Maestrale 62 % 1015 hPa 3 cielo sereno +17° perc. +16.2° Assenti 5.9 NO max 7 Maestrale 55 % 1014 hPa 6 cielo sereno +19.3° perc. +18.6° Assenti 4.7 ONO max 6.4 Maestrale 50 % 1013 hPa 9 cielo sereno +25.5° perc. +25° Assenti 9.1 SSO max 12.4 Libeccio 37 % 1013 hPa 12 cielo sereno +27.1° perc. +26.7° Assenti 12.9 SSO max 20.8 Libeccio 36 % 1011 hPa 15 nubi sparse +25.2° perc. +25° Assenti 10.6 SSO max 18.7 Libeccio 46 % 1010 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +20° Assenti 8.1 ONO max 10.7 Maestrale 60 % 1011 hPa 21 cielo coperto +20.2° perc. +19.8° Assenti 8.8 ONO max 10.7 Maestrale 59 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:30

