Previsioni Meteo Catanzaro: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

Le previsioni meteo per Catanzaro di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che inizierà a manifestarsi già dalle prime ore. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 21°C intorno alle 08:00, ma la sensazione termica sarà più alta a causa dell’umidità elevata, che si attesterà attorno all’81%. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una probabilità di pioggia che aumenterà nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, il maltempo continuerà a caratterizzare il meteo di Catanzaro. Le temperature scenderanno progressivamente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Le precipitazioni diventeranno più intense, con pioggia moderata prevista fino alle ore serali. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 29 km/h, contribuendo a rendere l’atmosfera più fresca e umida.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 18°C. Le piogge continueranno a essere moderate, con picchi di intensità che potranno raggiungere i 6.62 mm di pioggia entro la fine della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e la probabilità di precipitazioni sarà molto alta, superando il 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catanzaro nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che il maltempo continui a persistere, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che rimarranno fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo sembra essere lontano.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Catanzaro

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° prob. 21 % 4.1 ONO max 5.8 Maestrale 84 % 1016 hPa 3 cielo coperto +18° perc. +18.1° prob. 35 % 2.3 OSO max 5.8 Libeccio 83 % 1014 hPa 6 cielo coperto +18.6° perc. +18.7° prob. 35 % 4.4 SSE max 11.7 Scirocco 83 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +22.1° perc. +22.3° 0.47 mm 14.9 SSE max 22 Scirocco 73 % 1014 hPa 12 pioggia moderata +20.1° perc. +20.3° 1.77 mm 12.9 SSE max 21.5 Scirocco 85 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.9 mm 13.8 SSE max 27.9 Scirocco 90 % 1014 hPa 18 pioggia moderata +18.1° perc. +18.4° 3.31 mm 17.1 SSE max 32.7 Scirocco 93 % 1015 hPa 21 pioggia moderata +17.9° perc. +18.2° 1.65 mm 12 ESE max 25.1 Scirocco 94 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:05

