Previsioni Meteo Catanzaro: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

Le previsioni meteo per Catanzaro di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in condizioni di cielo coperto e piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 28,8°C durante la mattina, mentre nel pomeriggio si assisterà a un abbassamento termico, con valori che scenderanno fino a 25,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 24,4 km/h.

Durante la notte, Catanzaro si presenterà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 12%. La brezza leggera accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera piacevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 28,8°C. La copertura nuvolosa inizierà ad aumentare, ma rimarrà comunque sotto il 32%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da sud.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà e si assisterà a piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 15%. Le temperature scenderanno a 25,9°C alle 15:00, mentre l’umidità salirà, raggiungendo il 89%. Le condizioni di pioggia leggera continueranno fino alla sera, con accumuli che non supereranno i 0,38 mm.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21,2°C. Le piogge leggere continueranno, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 28%. La brezza vivace accompagnerà la serata, mantenendo l’atmosfera fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Catanzaro nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un ritorno al sereno per il fine settimana, con temperature che torneranno a salire. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più stabile e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.6° perc. +19.2° Assenti 9.6 ONO max 10.8 Maestrale 60 % 1011 hPa 3 cielo sereno +19.4° perc. +19.1° Assenti 8 ONO max 9.1 Maestrale 65 % 1010 hPa 6 cielo sereno +21.3° perc. +20.9° Assenti 5.5 ONO max 8.2 Maestrale 55 % 1010 hPa 9 cielo sereno +27.4° perc. +27.1° Assenti 11.3 S max 16.4 Ostro 39 % 1009 hPa 12 nubi sparse +28.7° perc. +28.7° Assenti 16 S max 24.6 Ostro 45 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +25.9° perc. +26.2° 0.12 mm 13.7 S max 17.4 Ostro 66 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +21.6° perc. +22.2° 0.35 mm 10.5 S max 24.3 Ostro 92 % 1008 hPa 21 cielo coperto +21.8° perc. +22.5° prob. 17 % 7.2 SSO max 16 Libeccio 92 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:28

