Previsioni Meteo Catanzaro: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

Le previsioni meteo per Catanzaro di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante la mattina. Tuttavia, nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo più coperto nella sera. Le temperature si attesteranno su valori miti, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata. La ventilazione sarà prevalentemente leggera, con direzione variabile.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 14,5°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà di circa 10 km/h da Nord Ovest, con un’umidità che si manterrà attorno al 70%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23,7°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà simile, attorno ai 23,4°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno principalmente da Sud-Sud Est. L’umidità scenderà progressivamente, attestandosi attorno al 48%.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature inizieranno a calare, raggiungendo un massimo di 23,2°C alle 13:00 e scendendo a 19,4°C alle 16:00. La velocità del vento rimarrà leggera, con valori intorno ai 10 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 74% verso le 16:00.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, con una temperatura percepita di 16,8°C. La ventilazione sarà debole, con venti che si muoveranno da Nord-Nord Ovest. L’umidità rimarrà elevata, superando il 80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catanzaro nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge sporadiche. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.8° perc. +14.2° Assenti 10 NO max 12.1 Maestrale 70 % 1016 hPa 3 cielo sereno +14.6° perc. +13.9° Assenti 9.2 NO max 10.3 Maestrale 71 % 1016 hPa 6 cielo sereno +16.4° perc. +15.7° Assenti 7.2 NO max 9.3 Maestrale 61 % 1017 hPa 9 cielo sereno +22.4° perc. +21.9° Assenti 3.4 SE max 7 Scirocco 44 % 1018 hPa 12 cielo sereno +23.7° perc. +23.4° Assenti 10 SSE max 11.1 Scirocco 48 % 1017 hPa 15 poche nuvole +21.4° perc. +21.2° Assenti 8.8 SSE max 7.5 Scirocco 62 % 1017 hPa 18 nubi sparse +16.9° perc. +17° Assenti 1.1 NE max 5.4 Grecale 87 % 1019 hPa 21 cielo coperto +17° perc. +16.8° Assenti 2.7 N max 4.2 Tramontana 80 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:22

